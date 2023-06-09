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Премьер Польши Моравецкий очень хочет выслать посла РФ, но боится ответных мер

09 июня 2023 11:17
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что хотел бы выгнать российского посла из Польши, но опасается реакции России, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции он заявил, что в Польше боятся отрицательной реакции России, результатом которой может быть закрытие польского посольства в Москве и прекращения поддержки польских граждан, живущих в Российской Федерации. 

Моравецкий отметил, что его душа разделена на две части: одна хочет незамедлительной высылки российского посла, а другая согласна повременить с этим шагом, чтобы не потерять возможность помогать полякам в РФ.

В последние годы напряженность между Россией и Польшей существенно усилилась. Российская сторона обвиняет польскую в антирусской политике, в том числе в сносе советских монументов и в захвате российской недвижимости. 

В качестве ответа на такие действия Польши Россия внесла ее в список недружественных стран и выдворила десятки польских дипломатов и сотрудников консульства, отреагировав на высылку российских дипломатов из Королевства. В Кремле заявили, что Польша исторически демонстрирует бешеную ненависть к россиянам.

# Международная политика # Матеуш Моравецкий

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