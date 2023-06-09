В Европе сообщили об огромных потерях техники ВСУ при наступлении Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери военной техники в результате проводимых ранее контратак. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

Предполагается, что действия ВСУ могут быть как приготовлением к крупному наступлению, так и попыткой найти уязвимые места в российской обороне. Ряд экспертов предполагают, что во время наступления Украина предпримет усилия, чтобы перерезать снабжение Крыма. По данным аналитиков Американского института изучения войны, вероятнее всего, контрнаступление ВСУ будет состоять из серии операций разного масштаба и интенсивности, рассчитанных на несколько недель.