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В Польше обмелела самая крупная река в стране

12 сентября 2024 06:01
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В Польше жаркое лето принесло проблемы, которые нанесли значительный ущерб туризму и окружающей среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Польше обмелела самая крупная река в стране-2

Из-за высоких температур уровень воды в самой большой в стране реке, Висле, упал ниже критических отметок. В районе Варшаве он местами достигает 20 сантиметров. Из-за этого отменены все круизные рейсы, которые пользовались популярностью как у поляков, так и иностранцев. Туристическая отрасль ежедневно теряет несколько десятков тысяч евро. Из-за массового мора рыбы и ухудшения качества воды обеспокоены экологи.

# Природные катаклизмы

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