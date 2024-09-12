В Польше обмелела самая крупная река в стране

В Польше жаркое лето принесло проблемы, которые нанесли значительный ущерб туризму и окружающей среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Из-за высоких температур уровень воды в самой большой в стране реке, Висле, упал ниже критических отметок. В районе Варшаве он местами достигает 20 сантиметров. Из-за этого отменены все круизные рейсы, которые пользовались популярностью как у поляков, так и иностранцев. Туристическая отрасль ежедневно теряет несколько десятков тысяч евро. Из-за массового мора рыбы и ухудшения качества воды обеспокоены экологи.