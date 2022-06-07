В Польше нефтяное эмбарго ЕС против России назвали «дырявым»

Новости Польши. В Польше назвали нефтяное эмбарго ЕС против России «дырявым», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Введенный против России шестой пакет санкций не затрагивает экспорт по ключевому трубопроводу «Дружба». В итоге ограничения не окажут должного воздействия на Москву, а мировую экономику ждут тяжелые времена. Об этом говорят польские СМИ.

Евросоюз пошел на далеко идущие уступки Венгрии, которая просила оставить поставки ей нефти. Будапешт, по сути, «шантажировал» Варшаву и те страны, которые желали усиления давления на Москву. Теперь всем придется серьезно затягивать пояса, при этом на саму Россию нефтяное эмбарго сильно не повлияет. Порция критики досталась и правительству Польши. Его действиями сильно не довольны иностранные инвесторы. Большинство зарубежных компаний, работающих в Польше, считают его неэффективным. Проводимую в стране экономическую политику и налоговую систему они называют непредсказуемой. Среди ключевых угроз для их развития, помимо роста цен на энергоносители и сырье, а также увеличения стоимости рабочей силы, является обменный курс злотого.