Очередная волна миграционного кризиса накрывает Северо-Американский континент. В эти минуты многотысячная толпа мигрантов из латиноамериканских стран направляется к границе США из Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна людей стала самой массовой в 2022 году. Точное число участников назвать сложно. По пути следования присоединяются новые мигранты, которые находились в стихийных лагерях для беженцев. Отмечается, что большинство мигрантов, участвующих в шествии, – женщины с маленькими детьми.

Эти люди рассчитывают на милость американских властей и надеются обрести приют в США, так как больше идти некуда. В бедственном положении тысячи человек. Объединившись в одно шествие, они хотят привлечь внимание мировых лидеров к своим проблемам.