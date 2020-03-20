В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Новости Монголии. Мощное землетрясение зафиксировано в Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Монголии. Мощное землетрясение зафиксировано в Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его магнитуда составила 6.0. Эпицентр располагался недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Пока информации о пострадавших или погибших, а также о разрушениях не поступала.
В район сейсмической активности направлены специалисты. Накануне сильные подземные толчки магнитудой 6.4 ощутили жители и гости индонезийского острова Бали. Обошлось без пострадавших.