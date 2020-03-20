Прямой эфир

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0

20 марта 2020 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Монголии. Мощное землетрясение зафиксировано в Монголии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0-1

Его магнитуда составила 6.0. Эпицентр располагался недалеко от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Пока информации о пострадавших или погибших, а также о разрушениях не поступала.

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0-4

В район сейсмической активности направлены специалисты. Накануне сильные подземные толчки магнитудой 6.4 ощутили жители и гости индонезийского острова Бали. Обошлось без пострадавших. 

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Тунисе отмечают День Независимости
20 марта 2020 12:16

В Тунисе отмечают День Независимости

Принц Уильям займёт место Елизаветы II на троне
20 марта 2020 11:57

Принц Уильям займёт место Елизаветы II на троне

В Ухане уже второй день нет новых случаев заражения COVID-19
20 марта 2020 11:47

В Ухане уже второй день нет новых случаев заражения COVID-19