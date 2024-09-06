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В Польше не нашли прилетевший с территории Украины дрон

06 сентября 2024 08:02
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В Польше не нашли прилетевший с территории Украины дрон, который искали 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



 

В Польше не нашли прилетевший с территории Украины дрон-2

Скорее всего, беспилотника и вовсе не было, заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши Мачей Клиш. По его словам, с очень высокой вероятностью нарушения воздушного пространства Польши 26 августа не произошло. Ранее Варшава сообщала, что на территорию страны якобы залетел неопознанный дрон. К поискам привлекли сотни военных, охотников, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Однако все тщетно.

# Международная политика

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