В Польше начнутся военные учения, которые были отложены из-за коронавируса

Новости Польши. В Польше стартовали отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально их проведение планировалось в мае, с участием более 37 тысяч солдат из 18 стран, в том числе 20 тысяч американских военнослужащих. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, число участников пришлось сократить до 6 тысяч.