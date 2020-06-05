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В Польше начнутся военные учения, которые были отложены из-за коронавируса

05 июня 2020 06:30
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Новости Польши. В Польше стартовали отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Польше начнутся военные учения, которые были отложены из-за коронавируса-1

Изначально их проведение планировалось в мае, с участием более 37 тысяч солдат из 18 стран, в том числе 20 тысяч американских военнослужащих. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, число участников пришлось сократить до 6 тысяч.

В Польше начнутся военные учения, которые были отложены из-за коронавируса-4

В манёврах задействованы 100 танков, 230 единиц боевых машин, артиллерия, ракетные системы и авиация, в том числе истребители и вертолеты. В общей сложности – две тысячи единиц техники.  Главный элемент учений – отработка форсирования водного препятствия с участием бронетанковых и воздушно-десантных войск. Продлятся манёвры до 19 июня.

# Военные учения # Фотофакт

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