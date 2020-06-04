Борис Джонсон призвал начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения

Новости Беларуси. Начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения призвал мировое сообщество британский премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения призвал мировое сообщество британский премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление Борис Джонсон сделал на открытии третьего Глобального саммита по вакцинам, который проходил 4 июня в формате видеоконференции.
Участие в переговорах принимают главы 35 государств и правительств. Основная цель мероприятия – сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на период с 2021 по 2025 годы.
В свете пандемии коронавируса к саммиту приковано особенно пристальное внимание. Многие мировые лидеры уже заявили о том, что выделят крупные суммы на разработку и производство вакцины от COVID-19 и других заболеваний.