Борис Джонсон призвал начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения

Участие в переговорах принимают главы 35 государств и правительств. Основная цель мероприятия – сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на период с 2021 по 2025 годы.

Такое заявление Борис Джонсон сделал на открытии третьего Глобального саммита по вакцинам, который проходил 4 июня в формате видеоконференции.

В свете пандемии коронавируса к саммиту приковано особенно пристальное внимание. Многие мировые лидеры уже заявили о том, что выделят крупные суммы на разработку и производство вакцины от COVID-19 и других заболеваний.