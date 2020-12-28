Ураган «Белла» обрушился на Европу. Во Франции без электричества остались несколько десятков тысяч домов

Ураган «Белла» обрушился на Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шквальный ветер валил деревья и столбы, обрывал линии электропередачи.

В центральных и восточных регионах Франции обесточено около 34 тысяч домов.

Последствия урагана ощутила на себе и Великобритания. Там проливные дожди спровоцировали наводнения. Почти полутора тысячам жителей юго-востока Соединенного Королевства было рекомендовано покинуть свои дома.