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Ураган «Белла» обрушился на Европу. Во Франции без электричества остались несколько десятков тысяч домов

28 декабря 2020 15:01
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Ураган «Белла» обрушился на Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шквальный ветер валил деревья и столбы, обрывал линии электропередачи.

Ураган «Белла» обрушился на Европу. Во Франции без электричества остались несколько десятков тысяч домов-1

В центральных и восточных регионах Франции обесточено около 34 тысяч домов.

Последствия урагана ощутила на себе и Великобритания. Там проливные дожди спровоцировали наводнения. Почти полутора тысячам жителей юго-востока Соединенного Королевства было рекомендовано покинуть свои дома.

Ураган «Белла» обрушился на Европу. Во Франции без электричества остались несколько десятков тысяч домов-4

По прогнозам синоптиков, шторм может привести к дальнейшему повышению уровня воды в реках.

# Ураганы # Фотофакт

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