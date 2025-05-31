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В Польше начался день тишины перед вторым туром президентских выборов

31 мая 2025 07:35
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«Выборы без выбора» уже 1 июня пройдут в Польше, а пока в стране день тишины. Любая агитация за кандидатов запрещена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начался день тишины перед вторым туром президентских выборов-2

Напомним, что на пост президента Польши претендуют Рафал Тшасковский от правящей коалиции Дональда Туска, а также Кароль Навроцкий от оппозиции. В первом туре, который прошел 18 мая, вместе они не набрали даже 70 % голосов избирателей – рекордно низкий показатель для Польши, как, к слову, и явка. За две недели до начала второго тура между кандидатами разгорелась дележка электората. Дебаты сопровождались многочисленными нарушениями и оскорблениями. Тем временем эксперты уверены, что сейчас идет реальная борьба между двумя системными блоками – США и Евросоюзом. Оба кандидата – лишь ширма, чтобы сохранить старую систему всеобщего подчинения страны чужим интересам.

# Выборы # Выборы в Польше

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