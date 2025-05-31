«Выборы без выбора» уже 1 июня пройдут в Польше, а пока в стране день тишины. Любая агитация за кандидатов запрещена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что на пост президента Польши претендуют Рафал Тшасковский от правящей коалиции Дональда Туска, а также Кароль Навроцкий от оппозиции. В первом туре, который прошел 18 мая, вместе они не набрали даже 70 % голосов избирателей – рекордно низкий показатель для Польши, как, к слову, и явка. За две недели до начала второго тура между кандидатами разгорелась дележка электората. Дебаты сопровождались многочисленными нарушениями и оскорблениями. Тем временем эксперты уверены, что сейчас идет реальная борьба между двумя системными блоками – США и Евросоюзом. Оба кандидата – лишь ширма, чтобы сохранить старую систему всеобщего подчинения страны чужим интересам.