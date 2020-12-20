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В Польше начали сбор подписей за отставку правительства. Почему в стране не утихают протесты?

20 декабря 2020 18:14
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Новости Польши. Польские фермеры уже несколько недель выходят на улицы городов. Они недовольны сельскохозяйственной политикой властей. Активисты на тракторах блокируют дороги и даже разбрасывают навоз перед домами депутатов и административными зданиями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Польше начали сбор подписей за отставку правительства. Почему в стране не утихают протесты?-1

Игорь Позняк, СТВ:
Одна из последних акций прошла в Подляском воеводстве. Фермеры пытались обратить внимание на проблему падения закупочных цен на птицу и картофель. Возмущение аграриев также вызвал законопроект о животноводстве, который запрещает разведение пушных зверей. Нет сомнений, что власти Польши таким образом пожинают плоды интеграции с Евросоюзом, где аграриев обязывают играть по иным, более жестким правилам. Однако фермеры – лишь одно звено в протестной цепочке в Польше.

На следующей неделе будет ровно два месяца, как страна охвачена массовыми женскими забастовками. Митингующие выступают против закона о запрете абортов. Нередко митинги заканчиваются жестким разгоном.

В Польше начали сбор подписей за отставку правительства. Почему в стране не утихают протесты?-4

Игорь Позняк:
Женские забастовки стали своего рода спусковым механизмом для начала протестов по всей Польше, которые с каждой неделей проходят с завидной регулярностью и только набирают обороты. Однако, несмотря на, казалось бы, разные требования митингующих, все демонстрации сводятся к одной цели: протестующие призывают к отставке правящей партии «Закон и справедливость». Граждане уже начали сбор подписей.

В Польше начали сбор подписей за отставку правительства. Почему в стране не утихают протесты?-7

Действующая польская власть не собираются терять свой статус-кво ради голоса народа, а наоборот старается еще больше укрепить свои позиции на международной арене и показать, в частности, своему ближайшему союзнику по НАТО США, что Польша – ценный игрок. Ведь именно президент Анджей Дуда одним из первых поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. Тем не менее Байден впервые станет главой Белого дома, и насколько для него идеалы Варшавы и Вашингтона совпадут, покажет лишь время.

# Акции протеста # Джо Байден # Фотофакт

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