В Польше начали сбор подписей за отставку правительства. Почему в стране не утихают протесты?

Новости Польши. Польские фермеры уже несколько недель выходят на улицы городов. Они недовольны сельскохозяйственной политикой властей. Активисты на тракторах блокируют дороги и даже разбрасывают навоз перед домами депутатов и административными зданиями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Одна из последних акций прошла в Подляском воеводстве. Фермеры пытались обратить внимание на проблему падения закупочных цен на птицу и картофель. Возмущение аграриев также вызвал законопроект о животноводстве, который запрещает разведение пушных зверей. Нет сомнений, что власти Польши таким образом пожинают плоды интеграции с Евросоюзом, где аграриев обязывают играть по иным, более жестким правилам. Однако фермеры – лишь одно звено в протестной цепочке в Польше.

На следующей неделе будет ровно два месяца, как страна охвачена массовыми женскими забастовками. Митингующие выступают против закона о запрете абортов. Нередко митинги заканчиваются жестким разгоном.