В Польше на грани банкротства оказались крупные предприятия

Ухудшается ситуация в промышленности Польши. Около 20 госпредприятий имеют убыток в 200 миллионов долларов. На грани закрытия не только мелкие заводы, но и промышленные гиганты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так крупнейшая в Европе польская горнодобывающая компания не может выплачивать зарплаты сотрудникам, а также погашать кредиты. Проблемы возникли из-за падения спроса на продукцию. С начала 2025 года выручка предприятия сократилась почти на 20 %. Чтобы не остановить деятельность и оставаться на плаву, необходимо более 100 миллионов долларов ежемесячно. Сейчас на грани увольнения более пяти тысяч человек. Шахтеры требуют вернуть им долги по зарплате и пригрозили провести масштабную забастовку.