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В ЮАР более 40 человек погибли в результате ДТП с автобусом

14 октября 2025 05:56
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42 человека погибли, среди них – 7 детей. Крупная авария произошла на севере ЮАР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР более 40 человек погибли в результате ДТП с автобусом-2

Автобус на полной скорости вылетел с горной дороги и рухнул в обрыв. Несколько десятков человек получили травмы. Не исключено, что количество жертв может возрасти, так как шестеро из пострадавших находятся в критическом состоянии. Власти расследуют причины трагедии. Рассматриваются две версии: либо водитель не справился с управлением, либо техническая неисправность автобуса. 

# ДТП # Аварии в ЮАР # Новости ЮАР

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