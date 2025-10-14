В ЮАР более 40 человек погибли в результате ДТП с автобусом

42 человека погибли, среди них – 7 детей. Крупная авария произошла на севере ЮАР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
42 человека погибли, среди них – 7 детей. Крупная авария произошла на севере ЮАР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автобус на полной скорости вылетел с горной дороги и рухнул в обрыв. Несколько десятков человек получили травмы. Не исключено, что количество жертв может возрасти, так как шестеро из пострадавших находятся в критическом состоянии. Власти расследуют причины трагедии. Рассматриваются две версии: либо водитель не справился с управлением, либо техническая неисправность автобуса.