В ЮАР более 40 человек погибли в результате ДТП с автобусом

Почти половина поляков хотят отставки премьера страны Дональда Туска – опрос

За это выступают, в основном, молодые и активные люди в возрасте от 25 до 39 лет. По их словам, они разочаровались в главе правительства и перестают видеть перспективы своей дальнейшей жизни и работы в стране.