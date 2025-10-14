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Эстонцы продолжают терять доверие к правительству и парламенту – опрос

14 октября 2025 05:54
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Эстонцы все меньше доверяют правительству и парламенту страны. Об этом говорят данные соцопроса, который провели по заказу Госканцелярии республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонцы продолжают терять доверие к правительству и парламенту – опрос-2

Выяснилось, что правительством довольны лишь 30 % граждан, чуть меньше людей доверяют парламенту – 29 %. Всего за четыре месяца этот показатель упал почти на 10 пунктов. А на вопрос, чувствуют ли граждане себя частью общества, положительно ответили только около половины опрошенных. По мнению политологов, у министров и депутатов нет связи с народом. В перспективе это может привести к нежеланию и неспособности эстонцев мобилизоваться в случае кризисной ситуации и действовать сплоченно.

# Опрос # Социологический опрос

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