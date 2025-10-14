Эстонцы продолжают терять доверие к правительству и парламенту – опрос

Эстонцы все меньше доверяют правительству и парламенту страны. Об этом говорят данные соцопроса, который провели по заказу Госканцелярии республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что правительством довольны лишь 30 % граждан, чуть меньше людей доверяют парламенту – 29 %. Всего за четыре месяца этот показатель упал почти на 10 пунктов. А на вопрос, чувствуют ли граждане себя частью общества, положительно ответили только около половины опрошенных. По мнению политологов, у министров и депутатов нет связи с народом. В перспективе это может привести к нежеланию и неспособности эстонцев мобилизоваться в случае кризисной ситуации и действовать сплоченно.