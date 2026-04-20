Крупнейшие автопроизводители Германии модернизируют производства для военных нужд

При грамотной перенастройке мощностей автогиганты снова могут получить многолетние заказы. Так, до конца 2026 года немецкая сторона рассчитывает подписать 150 крупных контрактов в оборонной сфере почти на 80 миллиардов евро.

Германия пытается превратить промышленный спад в оборонный бум через переход с производства авто на оружие. Такую тенденцию фиксируют зарубежные СМИ. Экономика ФРГ сейчас демонстрирует самую долгую рецессию после Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако сложившийся мировой дефицит оружия способен придать немецкой индустрии второе дыхание.

Причем перевооружение уже идет на старейших автоконцернах страны. Ранее в Volkswagen заявили, что компания рассчитывает частично переключиться с авто на системы противоракетной обороны и уже ведет переговоры с израильским производителем «Железного купола».

Оживают и легендарные военные предприятия прошлого века. На 2027 год уже утвержден крупнейший оборонный бюджет Германии со времен холодной войны размером в 108 миллиардов евро. Этот рекордный скачок расходов продиктован в том числе и обязательствами перед НАТО, которые предполагают наращивание трат на оборону до 5 % ВВП для всех стран-участниц.

Общественное мнение правительство не волнует. Опросы показали, что 80 % немцев не хотят спонсировать милитаризацию, а более половины отказались бы защищать страну с оружием в руках. Посмотреть хотя бы на то, с какими протестами юноши встретили новый закон о военной службе, который с 1 января обязал молодых людей явиться в призывные пункты для прохождения медкомиссии.