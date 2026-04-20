Крупнейшие автопроизводители Германии модернизируют производства для военных нужд

Германия пытается превратить промышленный спад в оборонный бум через переход с производства авто на оружие. Такую тенденцию фиксируют зарубежные СМИ. Экономика ФРГ сейчас демонстрирует самую долгую рецессию после Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако сложившийся мировой дефицит оружия способен придать немецкой индустрии второе дыхание.
При грамотной перенастройке мощностей автогиганты снова могут получить многолетние заказы. Так, до конца 2026 года немецкая сторона рассчитывает подписать 150 крупных контрактов в оборонной сфере почти на 80 миллиардов евро.
Причем перевооружение уже идет на старейших автоконцернах страны. Ранее в Volkswagen заявили, что компания рассчитывает частично переключиться с авто на системы противоракетной обороны и уже ведет переговоры с израильским производителем «Железного купола».
Оживают и легендарные военные предприятия прошлого века. На 2027 год уже утвержден крупнейший оборонный бюджет Германии со времен холодной войны размером в 108 миллиардов евро. Этот рекордный скачок расходов продиктован в том числе и обязательствами перед НАТО, которые предполагают наращивание трат на оборону до 5 % ВВП для всех стран-участниц.
Общественное мнение правительство не волнует. Опросы показали, что 80 % немцев не хотят спонсировать милитаризацию, а более половины отказались бы защищать страну с оружием в руках. Посмотреть хотя бы на то, с какими протестами юноши встретили новый закон о военной службе, который с 1 января обязал молодых людей явиться в призывные пункты для прохождения медкомиссии.
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