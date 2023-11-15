В Польше на 40% выросло количество магазинных краж

Количество краж в польских магазинах выросло на 40 %. Эксперты объясняют тенденцию высокой инфляцией и в целом печальной экономической ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По статистике, чаще всего воруют в сетевых магазинах. Примерно 80 % правонарушений совершается именно там. Только за восемь месяцев 2023 года таких преступлений зафиксировано 33 тысячи.