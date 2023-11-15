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В США стали чаще использовать детский труд из-за нехватки работников

15 ноября 2023 07:07
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Новости США. Детский труд стали чаще использовать в США. Ряд штатов упростил правила трудоустройства несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США стали чаще использовать детский труд из-за нехватки работников-1

Правозащитники против, но на некоторые вакансии взрослых и опытных работников просто не найти. Так, в штате Айова принят закон, позволяющий детям трудиться ночью. Также там разрешили молодым людям работать на стройках. Эксперты отмечают, что это самый большой шаг назад в охране детского труда, начиная с 1930-х годов.

# Работа # Фотофакт

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