В США стали чаще использовать детский труд из-за нехватки работников

Правозащитники против, но на некоторые вакансии взрослых и опытных работников просто не найти. Так, в штате Айова принят закон, позволяющий детям трудиться ночью. Также там разрешили молодым людям работать на стройках. Эксперты отмечают, что это самый большой шаг назад в охране детского труда, начиная с 1930-х годов.