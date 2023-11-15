РФ пригрозила США за инцидент с перехватом оружия в Оманском заливе и передачу его Украине

Российская сторона подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с последствиями, если продолжат осуществлять перехват оружия в Оманском заливе, которое поставлялось в Йемен, и далее будут передавать его Украине, пишет РИА Новости.

В январе 2023 года военные моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе судно, которое, по предварительным данным, переправляло в Йемен оружие, произведенное в Иране.

Так, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что оправданием подобных действий со стороны Штатов не может служить бесперспективная ситуация, сложившаяся на украинском фронте.

Россия многократно подчеркивала, что такого рода действия Америки противоречат положениям не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, включая 2216-ю, но также и нормам международного права, подчеркнул Полянский.