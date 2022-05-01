В Польше крупнейшие за 30 лет учения. Она стягивает войска к границам с Украиной и Калининградской областью

Новости Польши. В Польше начались крупнейшие за последние 30 лет учения. Маневры пройдут на востоке и севере страны. Варшава не скрывает, что военная тренировка связана с ситуацией в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше начались крупнейшие за последние 30 лет учения. Маневры пройдут на востоке и севере страны. Варшава не скрывает, что военная тренировка связана с ситуацией в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная задача, поставленная перед подразделениями польской армии, – отработать прием и развертывание союзнических войск, то есть с партнерами по НАТО. Точное число солдат, задействованных в учениях, не разглашается.
Сейчас по всей стране идет масштабная передислокация военной техники и вооружений. Армейские колонны идут к границам с Калининградской областью и Украиной. Минобороны попросило поляков не фотографировать и не выкладывать в соцсетях военную технику, которая будет двигаться по автомобильным дорогам.