В Польше крупнейшие за 30 лет учения. Она стягивает войска к границам с Украиной и Калининградской областью

Новости Польши. В Польше начались крупнейшие за последние 30 лет учения. Маневры пройдут на востоке и севере страны. Варшава не скрывает, что военная тренировка связана с ситуацией в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача, поставленная перед подразделениями польской армии, – отработать прием и развертывание союзнических войск, то есть с партнерами по НАТО. Точное число солдат, задействованных в учениях, не разглашается.