В Эстонии растёт уровень инфляции. Картофель за год подорожал на 128%

Новости Эстонии. Инфляция в Эстонии достигла 19 %. По данным Евростата, этот показатель стал рекордным не только в странах Балтии, но и во всей еврозоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на товары выросли на 14 %. На треть подорожало жилье. Тяжелым бременем для жителей страны стала стоимость коммунальных услуг. Электричество подорожало более чем на 72 %, тепло – почти на 30. Но больше всего люди платят за газ, в жировках эта статья выросла на 73 %. Не легче и автовладельцам – стоимость топлива в среднем выросла на 45 %. Пришлось жителям Эстонии пересмотреть и свое привычное меню. Ценники в магазинах тоже изменились не в сторону понижения. Картофель, например, за год подорожал на 128 %, растительное масло на 44, а мука и крупы почти на 30 %.