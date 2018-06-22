В Лондоне неизвестный заминировал вокзал Чаринг-Кросс

Новости Великобритании. Экстренную эвакуацию провели правоохранители в лондонском железнодорожном вокзале Чаринг-Кросс из-за сообщения о бомбе. Здание и близлежащие территории были оцеплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Как выяснилось, в утренний час пик на пути вышел неизвестный мужчина и заявил, что у него взрывчатка. Стражи порядка достаточно быстро задержали нарушителя спокойствия.