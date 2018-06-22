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В Лондоне неизвестный заминировал вокзал Чаринг-Кросс

22 июня 2018 12:34
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Новости Великобритании. Экстренную эвакуацию провели правоохранители в лондонском железнодорожном вокзале Чаринг-Кросс из-за сообщения о бомбе. Здание и близлежащие территории были оцеплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Лондоне неизвестный заминировал вокзал Чаринг-Кросс-1


Как выяснилось, в утренний час пик на пути вышел неизвестный мужчина и заявил, что у него взрывчатка. Стражи порядка достаточно быстро задержали нарушителя спокойствия.

В Лондоне неизвестный заминировал вокзал Чаринг-Кросс-3

Однако действительно ли злоумышленник был вооружён бомбой – не сообщается. Его доставили в участок для дальнейших разбирательств. Территорию вокзала проверяют на наличие опасных предметов. 

# Лжеминирование # Фотофакт

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