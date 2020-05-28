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В Польше из-за карантина некому собирать урожай. Что будет с ценами на ягоды и фрукты?

28 мая 2020 07:13
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Новости Польши. В Польше из-за ограничений по COVID-19 некому собирать урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытие границ и повсеместный карантин привели к массовому оттоку сезонных рабочих, а теперь далеко не все могут получить визу, чтобы вернуться.

В Польше из-за карантина некому собирать урожай. Что будет с ценами на ягоды и фрукты?-1

В Польше из-за карантина некому собирать урожай. Что будет с ценами на ягоды и фрукты?-3

Консульства открылись слишком поздно, чтобы нужное количество работников успело приехать к началу сезона клубники. Местные власти опасаются, что собрать урожай полностью не удастся. Как следствие, на рынке возникнет дефицит, а цены значительно вырастут. Также под угрозой оказался урожай голубики и яблок.

# Коронавирус # Фотофакт

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