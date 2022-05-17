В Польше инфляция достигла исторического максимума – 12,4%

Новости Польши. Европейцы все больше страдают от экономического кризиса. Инфляция в Польше достигла нового максимума – 12,4 %. Цены стремительно растут буквально на все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты подорожали почти на 13 %. Поляки стали больше платить за одежду и обувь. Инфляция также затронула такие сферы, как здравоохранение, образование и связь. Значительно подорожала продуктовая корзина.

По сравнению с апрелем 2021 года цены на сахар выросли на 35 %, на мясо птицы – почти на 47 %, на говядину – на 30 %. Почти на 26 % подорожали масло и мука. Польский экономический институт прогнозирует, что в ближайшие месяцы рост цен на продовольствие еще больше ускорит инфляцию в стране.