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В Польше инфляция достигла исторического максимума – 12,4%

17 мая 2022 10:12
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Новости Польши. Европейцы все больше страдают от экономического кризиса. Инфляция в Польше достигла нового максимума – 12,4 %. Цены стремительно растут буквально на все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше инфляция достигла исторического максимума – 12,4%-1

Продукты подорожали почти на 13 %. Поляки стали больше платить за одежду и обувь. Инфляция также затронула такие сферы, как здравоохранение, образование и связь. Значительно подорожала продуктовая корзина.  

В Польше инфляция достигла исторического максимума – 12,4%-4

По сравнению с апрелем 2021 года цены на сахар выросли на 35 %, на мясо птицы – почти на 47 %, на говядину – на 30 %. Почти на 26 % подорожали масло и мука. Польский экономический институт прогнозирует, что в ближайшие месяцы рост цен на продовольствие еще больше ускорит инфляцию в стране.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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