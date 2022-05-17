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В Испании при столкновении пассажирского и товарного поездов пострадали более 80 человек

17 мая 2022 09:05
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Новости Испании. Один человек погиб, более 80 пострадали при столкновении пассажирского поезда с товарным в Барселоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании при столкновении пассажирского и товарного поездов пострадали более 80 человек-1

ЧП произошло после того, как грузовой состав сошел с рельсов и врезался в электричку, которая выезжала со станции. Прибывшие на место спасатели эвакуировали оставшихся пассажиров. Власти ведут расследование случившегося.  

# Авария # Фотофакт

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