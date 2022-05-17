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В Пакистане открывают пункты для пострадавших от теплового удара, в стране 50°C

17 мая 2022 09:08
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Новости Пакистана. Пакистан изнывает от аномальной жары. Во многих регионах страны столбик термометра вплотную приблизился к 50 градусам Цельсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Пакистане открывают пункты для пострадавших от теплового удара, в стране 50°C-1

Власти открывают пункты для пострадавших от теплового удара. Там при необходимости люди могут получить медицинскую помощь или просто охладиться и немного отдохнуть в тени от изнуряющего зноя. Синоптики предупреждают, что страна будет находиться в тисках жары как минимум до конца недели.  

# Погода # Фотофакт

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