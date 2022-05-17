В Пакистане открывают пункты для пострадавших от теплового удара, в стране 50°C

Новости Пакистана. Пакистан изнывает от аномальной жары. Во многих регионах страны столбик термометра вплотную приблизился к 50 градусам Цельсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Пакистан изнывает от аномальной жары. Во многих регионах страны столбик термометра вплотную приблизился к 50 градусам Цельсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти открывают пункты для пострадавших от теплового удара. Там при необходимости люди могут получить медицинскую помощь или просто охладиться и немного отдохнуть в тени от изнуряющего зноя. Синоптики предупреждают, что страна будет находиться в тисках жары как минимум до конца недели.