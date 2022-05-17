Во Франции новый премьер-министр. Кто им стал?

Новости Франции. Во Франции новый премьер-министр. Президент Эммануэль Макрон назначил на эту должность Элизабет Борн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она стала второй в истории страны женщиной, возглавившей правительство. Первой была Эдит Крессон которая недолго проработала на этом посту в начале 1990-х. В краткой инаугурационной речи Борн сказала, что стране необходимо действовать «быстрее и сильнее» в борьбе с изменением климата, и пообещала продолжить работу по защите покупательной способности французов.