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Во Франции новый премьер-министр. Кто им стал?

17 мая 2022 09:03
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Новости Франции. Во Франции новый премьер-министр. Президент Эммануэль Макрон назначил на эту должность Элизабет Борн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции новый премьер-министр. Кто им стал?-1

Она стала второй в истории страны женщиной, возглавившей правительство. Первой была Эдит Крессон которая недолго проработала на этом посту в начале 1990-х. В краткой инаугурационной речи Борн сказала, что стране необходимо действовать «быстрее и сильнее» в борьбе с изменением климата, и пообещала продолжить работу по защите покупательной способности французов.  

Во Франции новый премьер-министр. Кто им стал?-4

Элизабет Борн 61 год, она закончила два лучших инженерных вуза Франции. В правительстве имеет большой послужной список. Была министром труда, транспорта, экологии, устойчивого развития и жилищного строительства.  

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Элизабет Борн # Эдит Крессон # Фотофакт

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