Во Вьетнаме десятки людей пропали без вести из-за схода оползней

Новости Вьетнама. В результате схода оползней во Вьетнаме погибли 7 человек. Более 40 граждан пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. В результате схода оползней во Вьетнаме погибли 7 человек. Более 40 граждан пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба трагических инцидента произошли в провинции Куангнам неподалеку друг от друга. Сейчас там ведутся масштабные поисково-спасательные операции, в которых задействованы десятки специалистов и волонтеров. Они разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.
Сход оползней спровоцировали сильнейшие ливни, которые принес тайфун «Молаве». По оценкам метеорологов, это самый сильный шторм, который обрушился на страну за последние 20 лет.