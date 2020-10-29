Во Вьетнаме десятки людей пропали без вести из-за схода оползней

Новости Вьетнама. В результате схода оползней во Вьетнаме погибли 7 человек. Более 40 граждан пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба трагических инцидента произошли в провинции Куангнам неподалеку друг от друга. Сейчас там ведутся масштабные поисково-спасательные операции, в которых задействованы десятки специалистов и волонтеров. Они разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.