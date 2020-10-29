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Во Вьетнаме десятки людей пропали без вести из-за схода оползней

29 октября 2020 10:25
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Новости Вьетнама. В результате схода оползней во Вьетнаме погибли 7 человек. Более 40 граждан пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме десятки людей пропали без вести из-за схода оползней-1

Оба трагических инцидента произошли в провинции Куангнам неподалеку друг от друга. Сейчас там ведутся масштабные поисково-спасательные операции, в которых задействованы десятки специалистов и волонтеров. Они разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Во Вьетнаме десятки людей пропали без вести из-за схода оползней-4

Сход оползней спровоцировали сильнейшие ливни, которые принес тайфун «Молаве». По оценкам метеорологов, это самый сильный шторм, который обрушился на страну за последние 20 лет.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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