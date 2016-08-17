Видеофакт: Из-за дождей в Китае водопады Хуанхэ «выросли» с 2 до 30 метров

Новости Китая. Из-за муссонных дождей в Китае вырос уровень воды в Желтой реке, она же – Хуанхе. По этой причине в удивительной зрелищности аттракцион превратились довольно скучные обычно водопады Хукоу.

Прежде, даже в сезон дождей, их высота составляла не более двух метров.

Сейчас же вода реки местами падает с высоты около 30 метров. Протяженность водопада теперь достигает километра. Посмотреть на уникальное природное явление собираются сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.