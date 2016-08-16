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В Лас-Вегасе снесли здание легендарного отеля-казино «Ривьера»

16 августа 2016 19:21
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Новости США. Знаменитые отель и казино «Ривьера» в Лас-Вегасе окончили свои дни так же эффектно, как и прожили: напоследок они даже успели пустить пыль в глаза тысячам зевак. Игорное заведение было превращено в руины направленным взрывом.

Прослужило казино своим владельцам 60 лет: здесь останавливались самые яркие и блистательные знаменитости своего времени. Однако земля в Лас-Вегасе на вес золота, эту  городские власти выкупили  для возведения нового бизнес-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Строительство

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