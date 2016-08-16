В Лас-Вегасе снесли здание легендарного отеля-казино «Ривьера»

Новости США. Знаменитые отель и казино «Ривьера» в Лас-Вегасе окончили свои дни так же эффектно, как и прожили: напоследок они даже успели пустить пыль в глаза тысячам зевак. Игорное заведение было превращено в руины направленным взрывом.

Прослужило казино своим владельцам 60 лет: здесь останавливались самые яркие и блистательные знаменитости своего времени. Однако земля в Лас-Вегасе на вес золота, эту городские власти выкупили для возведения нового бизнес-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.