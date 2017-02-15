В Польше будет размещена бригада боевой авиации США

Новости Польши. В Польше разместят крупную американскую авиагруппу. В ее состав входят более 80 вертолетов и около 400 солдат.

Бригада разместится на аэродроме в Повидзе.

Ранее в Польшу уже прибыла танковая группа из США. Она пробудет в стране 9 месяцев. Американские военные будут учавствовать в учениях с европейскими союзниками.

Тем временем, в Брюсселе открывается заседание министров обороны стран НАТО.

Одной из главных тем для обсуждения – продвижение сил Альянса на Восток и борьба с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.