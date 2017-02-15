В Новой Зеландии бушуют лесные пожары: при тушении погиб пилот вертолета

Новости Беларуси. Сильные лесные пожары охватили южный остров Новой Зеландии. Огонь вплотную приблизился к населенным пунктам.

Проводится экстренная эвакуация местных жителей.

По некоторым данным, уже сгорело несколько жилых домов. Со стихией борются и с воздуха.

Задействованы 15 вертолетов и самолет.

Но пока прогнозы синоптиков неутешительны. На острове бушует сильный ветер. Жертвой огненной стихии стал уже один человек. При тушении пожара погиб пилот одного из вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.