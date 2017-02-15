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Переговоры по Сирии в Астане перенесли: сирийская оппозиция и делегаты Турции не приехали

15 февраля 2017 11:30
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Новости Казахстана. В Казахстане перенесли новый раунд переговоров по Сирии. 15 февраля проходят рабочие встречи: в Астану накануне прибыли некоторые участники заседания.

Встречу перенесли из-за отсутствия делегаций Турции и сирийской оппозиции.

Как ожидается, основные переговоры пройдут 16 февраля. На повестке дня – обсуждение режима перемирия в Сирии. По итогам переговоров может быть создана специальная рабочая группа, которая и будет следить за тем, как выполняются условия режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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