Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос

Новости Индии. Индия запустила в космос сразу 104 спутника. Таким образом, страна установила новый мировой рекорд. Практически все аппараты принадлежат другим странам, в том числе Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии и ОАЭ.

Больше всего единиц – собственность США.

Несмотря на то, что многие сателлиты – это крошечные аппараты, они оснащены специальным оборудованием. С его помощью можно сделать снимки очень высокого разрешения.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал России. 3 года назад в космос одновременно отправилось около 40 спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.