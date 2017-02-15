Прямой эфир

Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос

15 февраля 2017 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Индия запустила в космос сразу 104 спутника. Таким образом, страна установила новый мировой рекорд. Практически все аппараты принадлежат другим странам, в том числе Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии и ОАЭ.

Больше всего единиц – собственность США.

Несмотря на то, что многие сателлиты – это крошечные аппараты, они оснащены специальным оборудованием. С его помощью можно сделать снимки очень высокого разрешения.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал России. 3 года назад в космос одновременно отправилось около 40 спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беспорядки во Франции: задержаны более 230 человек
15 февраля 2017 09:06

Беспорядки во Франции: задержаны более 230 человек

Резня в Китае: трое с ножами напали на мирных жителей, 5 человек погибли
15 февраля 2017 09:00

Резня в Китае: трое с ножами напали на мирных жителей, 5 человек погибли

В Японии работник кредитной компании устроил стрельбу на работе
15 февраля 2017 08:33

В Японии работник кредитной компании устроил стрельбу на работе