В Польше арестован выходец из Ирака со следами взрывчатки на руках

Новости Польши. Польская полиция сообщает об аресте в Лодзе возможного террориста. В канун приезда в Краков Папы Римского Франциска был препровожден в тюрьму некий выходец из Ирака, на руках которого обнаружили следы взрывчатки.

Польские силовики готовятся к проведению в стране Дней молодежи, и потому несут службу в усиленном режиме. С начала июля здесь было арестовано более 200 человек и 300 тысяч подверглись пристрастной проверке со стороны полиции и пограничников.

Папа прибудет в Краков завтра и проведет в разъездах по стране 4 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.