Видеофакт: в штате Кентукки взорван мост

Новости США. В штате Кентукки был произведён снос моста посредством его подрыва. Сооружение было возведено ещё в 1932 году. Несколько месяцев тому назад был введен в строй новый, и от старого потребовалось избавиться.

Он оказался слишком громоздок, чтобы его разбирать: общая протяженность моста составляет около полукилометра. Несмотря на все сомнения в практичности и экологичности такого подхода, старый мост решено было взорвать.

Погрузившиеся в реку Теннеси пролеты сделают её в этой части несудоходной. Строители обещают в кратчайшие сроки разобрать взорванный мост и отправить его останки в утиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.