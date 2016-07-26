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Сумасшедший из Японии присылал письмо с угрозами спикеру парламента

26 июля 2016 12:48
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Новости Японии. В префектуре Канагава минувшей ночью случилось самое кровавое в Японии за последние десятилетия массовое убийство.

26-летний молодой человек проник в дом инвалидов и методично зарезал там 19 человек, ещё 45 ранил.

Преступление было совершено в полтретьего ночи. Единственный охранник со значительным опозданием узнал о проникновении в заведение постороннего. Все погибшие — люди с ограниченными возможностями. Потому ни сопротивляться, ни позвать на помощь они не могли.

Психическую нестабильность будущий убийца обнаруживал и раньше: бессвязное письмо с угрозами он недавно пересылал спикеру парламента страны.

Массовые убийства в Японии—редкость: последнее имело место 8 лет тому назад, когда психически нездоровый преступник зарезал 10 человек на улицах Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Убийство

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