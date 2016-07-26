Китай выступил с инициативой создания экономического пояса Шёлкового пути

Новости Китая. Китай предлагает всем странам взаимовыгодное и разноплановое сотрудничество посредством своей инициативы создания экономического пояса Шёлкового пути. Об этом 26 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя участников форума СМИ «Один пояс и один путь».

Он в эти минуты проходит в Пекине. Сюда приехали более 200 делегатов и ведущих СМИ из 101 страны. Это представители новостных агентств, печатных и онлайн-изданий.

В программе форума – кроме семинаров и бизнес-дискуссий – встречи журналистов с представителями правительства и Компартии Поднебесной. Планируется, что участники обсудят также темы, связанные с новыми медиа-технологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.