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WSJ: мир ожидает вторую волну дешевых китайских товаров

03 марта 2024 11:01
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Wall Street Journal сообщает о возможном новом «китайском шоке», поскольку Китай увеличивает объем экспорта, чтобы простимулировать свою экономику. Об этом пишет РИА Новости.

Это может повторить ситуацию конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда массивный импорт дешевых товаров из Китая вызвал «китайский шок». Сейчас же китайские компании производят больше продукции, чем необходимо для внутреннего рынка, и вновь перенасыщают зарубежные рынки.

Это тревожит Запад, особенно учитывая, что Китай теперь конкурирует в сфере производства высокотехнологичных товаров. В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны опасаются мощного Китая больше, чем России, учитывая колоссальный потенциал КНР, который уже обошел США по паритету покупательной способности.

# Международная политика

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