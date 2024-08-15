Литва хочет денонсировать договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью и Россией

Литва намерена денонсировать договор о таможенном сотрудничестве с Минском и Москвой. В Минфине республики намекнули, что это решение продиктовано временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На практике торгово-экономическое сотрудничество стран полностью приостановлено, поэтому и соглашение не имеет прежней силы, заявили в балтийском ведомстве. Договор представителями Литвы и Беларуси был подписан в 1996-м. Годом ранее аналогичное соглашение Вильнюс заключил с Москвой. Тем не менее сегодня, по мнению соседствующей с нами Литвы, документ, видимо, исчерпал себя.

Отметим, что это не первые договоренности, которые Прибалтийская республика решила нарушить. В 2023-м Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с нашей страной. А в мае этого года объявила о решении массово расторгнуть еще ряд соглашений с Россией и Беларусью.