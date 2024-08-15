Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области России

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера объявлен в Белгородской области. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительственной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, обстановка в регионе остается напряженной. В результате атак ВСУ в Белгородской области есть погибшие и раненые. Пострадала инфраструктура и жилые дома.

Самостоятельно разобраться с последствиями сложившейся ситуации регион не в силах, считают специалисты. Все мероприятия по ликвидации последствий ЧС будут финансироваться из федерального бюджета.