Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области России

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера объявлен в Белгородской области. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительственной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Режим чрезвычайной ситуации федерального характера объявлен в Белгородской области. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительственной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, обстановка в регионе остается напряженной. В результате атак ВСУ в Белгородской области есть погибшие и раненые. Пострадала инфраструктура и жилые дома.
Самостоятельно разобраться с последствиями сложившейся ситуации регион не в силах, считают специалисты. Все мероприятия по ликвидации последствий ЧС будут финансироваться из федерального бюджета.
Это касается и выплат пострадавшим в результате атак жителям. Родственники погибших получат по 1,5 миллиона российских рублей.