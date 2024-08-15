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Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области России

15 августа 2024 11:01
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Режим чрезвычайной ситуации федерального характера объявлен в Белгородской области. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительственной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области России-1

Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, обстановка в регионе остается напряженной. В результате атак ВСУ в Белгородской области есть погибшие и раненые. Пострадала инфраструктура и жилые дома.

Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области России-4

Самостоятельно разобраться с последствиями сложившейся ситуации регион не в силах, считают специалисты. Все мероприятия по ликвидации последствий ЧС будут финансироваться из федерального бюджета.

Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области России-7

Это касается и выплат пострадавшим в результате атак жителям. Родственники погибших получат по 1,5 миллиона российских рублей.

# ЧП

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