Прямой эфир

В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека

27 июля 2019 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье привело к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека-1

Вскоре после взлета воздушное судно рухнуло в реку Ока вблизи деревни Дракино. Правоохранители предполагают, что причиной падения могло стать столкновение с линиями электропередачи.

В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека-4

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 20 человек и семь единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека-7

# Крушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
89-летняя американка во второй раз поднялась на Килиманджаро, чтобы обновить рекорд
27 июля 2019 12:58

89-летняя американка во второй раз поднялась на Килиманджаро, чтобы обновить рекорд

8 человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах
27 июля 2019 12:51

8 человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах

Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги
26 июля 2019 18:51

Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги