В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека

Новости России. Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье привело к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье привело к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вскоре после взлета воздушное судно рухнуло в реку Ока вблизи деревни Дракино. Правоохранители предполагают, что причиной падения могло стать столкновение с линиями электропередачи.
К ликвидации последствий происшествия были привлечены 20 человек и семь единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.