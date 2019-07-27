В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека

Новости России. Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье привело к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре после взлета воздушное судно рухнуло в реку Ока вблизи деревни Дракино. Правоохранители предполагают, что причиной падения могло стать столкновение с линиями электропередачи.