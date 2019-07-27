8 человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах

Новости Филиппин. Около 60 граждан поступили в больницы с различными травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние несколько часов на территории муниципалитета Итбаят были зафиксированы мощные подземные толчки. Магнитуда достигла почти 6.