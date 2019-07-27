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8 человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах

27 июля 2019 12:51
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Новости Филиппин. Около 60 граждан поступили в больницы с различными травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах-1

За последние несколько часов на территории муниципалитета Итбаят были зафиксированы мощные подземные толчки. Магнитуда достигла почти 6.

8 человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах-4

В район бедствия направлены медики и спасатели. Для отправки припасов и эвакуации пострадавших задействован военный самолет.

# Землетрясение # Фотофакт

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