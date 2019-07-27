89-летняя американка во второй раз поднялась на Килиманджаро, чтобы обновить рекорд

Новости США. Доказательство того, что покорять вершины никогда не поздно: 89-летняя американка покорила Килиманджаро – высочайшую точку Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем самым женщина установила мировой рекорд. Вся поездка в Африку вместе с восхождением заняла у пенсионерки 9 дней.