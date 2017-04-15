В письме, которое подбросили в редакцию немецкой газеты, назвали дату следующего теракта

Новости Германии. Прокуратура Германии начала проверку нового письма с угрозой теракта.

Оно поступило в редакцию газеты «Тагес-шпигель».

В сообщении авторы взяли на себя ответственность за три взрыва в Дортмунде, прогремевшие во вторник возле автобуса футбольной команды «Боруссия». Тогда пострадали два человека: нападающий и полицейский. А возле места ЧП правоохранители нашли три записки. В них ответственность за атаку взяли на себя исламисты.

В нынешних посланиях злоумышленники угрожают новым терактом 22 апреля.

Кроме того, в письме резко критикуется миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.