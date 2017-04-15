Прямой эфир

В письме, которое подбросили в редакцию немецкой газеты, назвали дату следующего теракта

15 апреля 2017 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Прокуратура Германии начала проверку нового письма с угрозой теракта.

Оно поступило в редакцию газеты «Тагес-шпигель».

В сообщении авторы взяли на себя ответственность за три взрыва в Дортмунде, прогремевшие во вторник возле автобуса футбольной команды «Боруссия». Тогда пострадали два человека: нападающий и полицейский. А возле места ЧП правоохранители нашли три записки. В них ответственность за атаку взяли на себя исламисты.

В нынешних посланиях злоумышленники угрожают новым терактом 22 апреля.

Кроме того, в письме резко критикуется миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В письме, которое подбросили в редакцию немецкой газеты, назвали дату следующего теракта-1

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Юридическая ценность равна нулю». Реакция премьер-министра Молдовы на подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС
15 апреля 2017 17:26

«Юридическая ценность равна нулю». Реакция премьер-министра Молдовы на подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС

Конституционный референдум в Турции: превратится ли страна из парламентской республики в президентскую
15 апреля 2017 17:20

Конституционный референдум в Турции: превратится ли страна из парламентской республики в президентскую

«Прольется красочная кровь». На территории Германии 22 апреля готовится новый теракт
15 апреля 2017 17:16

«Прольется красочная кровь». На территории Германии 22 апреля готовится новый теракт