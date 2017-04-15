«Юридическая ценность равна нулю». Реакция премьер-министра Молдовы на подписание меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС

ЕАЭС расширяется, значит, привлекателен Союз. Сперва была тройка, нынче – пятерка, теперь и Молдова встала в очередь. Кишинев питает немалые надежды на вступление в Евразийский экономический союз, поскольку ситуация в стране сложная (едва ли не аховая), да и политическая архитектура долгое время выстраивалась – вернулись к всенародному избранию президента страны, по Конституции он глава государства, но республика по-прежнему парламентская… Такая вот «петрушка»… Олег Романов рассказывает.

3 апреля Кишинев подписал с ЕАЭС меморандум о сотрудничестве. На президента Додона немедленно прикрикнул его же собственный премьер-министр:

Павел Филип, премьер-министр Республики Молдова:

Позиция, выраженная большинством состава нашего правительства и демократической партии предельно ясна: юридическая ценность подписанного господином Додоном меморандума равна нулю.

До этого, еще в феврале, в Кишинев приезжал Дональд Туск, председатель Евросовета. Он долго уговаривал не связываться с ЕАЭС, правда, материальных благ в награду не обещал. Идеологическая позиция будто Молдова выбирает между Западом и Востоком, Европой и Россией насквозь ложная. Официальный Кишинев выбирает между жизнью и смертью и, похоже, все-таки предпочитает помучиться, а не сыграть по-быстрому в ящик во имя идеалов евроинтеграции.

Игорь Додон, президент Республики Молдова:

Я думаю, что премьер-министр хочет понравиться международным донорам, потому что 30% бюджета Молдовы – это внешние кредиты и гранты в этом году. Если кому-то не понравится, что говорит премьер-министр, он может остаться без финансирования. Его не интересуют интересы большинства граждан Республики Молдова, к сожалению.

Президент Додон, прежде чем объявить о переменах во внешнеполитическом курсе страны, все тщательно сосчитал: деньги, объемы товарных потоков, изменения в демографическом балансе. За 3 года, минувших с подписания Соглашения о евроассоциации, иллюзии рассеялись, а молдавское настоящее и будущее обрели просто-таки фотографическую четкость. За последние 2 года в ЕС страна продала на 40 миллионов долларов меньше, чем должна бы, а в Молдову из Европы везут теперь даже то, что здесь растилось и делалось от веку. При этом сокращение товарооборота с Россией составило 350 миллионов. По правде говоря, приблизительно так, то есть, все хуже и хуже, дела обстоят уже четверть века и это мало кого из молдавского начальства беспокоит.

Единая Европа в качестве инструмента контроля своей периферии давно выбрала покупку правящего класса. Новоевропейские чиновники получают прямо или косвенно деньги из Брюсселя и фондов ЕС, потому настроения избирателей их интересуют мало. Додон – это, однако, вождь бунтующих масс, он – воплощенная мирная революция: молдаване из тех, что не уехали и не собираются, мечтают о пригодной для жизни стране. И против олигархов с их обслугой началась бескровная гражданская война.

В сентябре Додон проведет референдум. Граждане смогут проголосовать против «закона о миллиарде»: это такой парламентский акт, в соответствии с которым украденные недавно из Нацбанка деньги надлежит признать бесследно пропавшими, развести скорбно руками и собрать всем молдаванам сообща для казны новый миллиард. Еще Додон предлагает решить на плебисците: а, может, заменить в школах «Историю Румынии» на «Историю Молдовы»? И, наконец, гражданам предлагают проголосовать изменения в Конституцию: парламентарии, которым изрядно урежут полномочия, ехидно вопрошают – а президента потом надо будет звать «царь Додон»?

Все действия молдавского лидера, который едва разменял в должности вторые 100 дней, складываются в совершенно ясную стратегию. Со вступлением в ЕАЭС ровно тоже: Молдова не намерена разрывать Соглашение о евроассоциации – его дополнят развитием экономических связей с Востоком. Проблема в том, что Восток и Запад видят в Кишиневе трофей, который разделить не хотят. Молдова же просто ищет способ выжить, вырваться из затянувшейся экономической агонии.

Но Додон пока далеко не царь: против него сильный парламент, а также зубастый премьер – либерал и евроинтегратор. Патриотам Молдовы предстоят в Кишиневе битвы самые ожесточенные против патриотов Румынии, Европы и толстых кошельков. Причем, исход этих сражений совсем не очевиден.