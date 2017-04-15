Конституционный референдум в Турции: превратится ли страна из парламентской республики в президентскую

Еще одна страна, несоизмеримо более влиятельная и экономически сильная, чем Молдова, от парламентской системы правления переходит к президентской. Уже завтра станет известно – получилось это или нет. В Турции – конституционный референдум. Сторонники изменений видят в этом залог стабильности в период смуты. Действительно, в последние годы Турция оказалась не только бурно растущей экономикой и Меккой для миллионов отпускников-туристов и пляжников (в том числе из Беларуси), но и регионом напряженности, страной, из которой приходят новости о взрывах, беженцах, попытках государственного переворота.

Надо отдать должное турецкому лидеру Эрдогану, который сумел на сегодняшний день сохранить власть, политическую стабильность в стране и, понимая, что пользуется поддержкой большой части людей, двинулся дальше – к президентской форме правления. Турецкие настроения накануне референдума наблюдала наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Конституционный референдум в Турции еще до старта голосования отметился весьма интересной числовой коллизией. 16 апреля 2017 года 18 поправок в Конституцию. Правда, основной цифрой здесь все же остается единица. Ведь именно в руках одного человека – президента – в случае народного одобрения фактически сосредоточится вся власть в стране.

В ожидании дня голосования и объявления, на каком же из конституционных берегов окажется Турция после референдума, жители страны готовы хоть у первого встречного спросить: «евет» или «хаир», то есть, «за» или «против». Плебисцит здесь – тема в народе номер один, затмившая даже все бытовые. На кону без лишнего пафоса исторические изменения.

Ондер Демир, продавец:

Наша Конституция уже устарела: ее принимали много лет назад, поэтому я считаю, что за изменения нужно голосовать хотя бы для того, чтобы не отставать от времени.

Сегодня в Турции действует Конституция, принятая после военного переворота еще в 80-х. Сторонники изменений говорят о ней как об армейском наследии и видят сок перемен в усилении именно политической системы. Если избиратели 16 апреля скажут «да» на референдуме, страна превратится из парламентской республики в президентскую. И все ветви власти сосредоточатся в руках главы государства.

Ондер Демир:

Почти все мои знакомые «за». Решения будут приниматься быстрее, да хотя бы в тех же судебных делах. У нас сегодня разбирательство может длиться годами, а будет наверняка шустрее, потому что все будет проходить через одни ворота, через одну руку.

В случае народного одобрения поправок пост премьер-министра в Турции будет упразднен, а право формировать правительство, как и распускать парламент, перейдет к президенту. Аргументы тех, кто «за»: система руководства станет проще, а политическая реакция – значительно быстрее, что довольно актуально для страны, живущей от переворота до взрыва.

Халиль Йылдырым, политический активист:

Конечно, я «за»! И на мою позицию очень повлияла попытка госпереворота прошлым летом. Это была огромная опасность для всей страны. Мы просто могли потерять Турцию! Странно, что некоторые этого до сих пор не поняли. А ведь удержать ситуацию мы смогли только волей нашего лидера. В Турции сейчас двухголовая система правления: президент и премьер. Все решения проходят то через одного, то через другого. Так пусть будет одна голова – это же гораздо проще.

Тем временем у противников конституционных реформ несколько иная схема агитации. Сначала станцуем, потом разберемся, кто за какое политическое па.

Те, кто не готов принять политические обновления, не довольны в том числе и тем, что грядущее голосование накрепко связали с религией. Дескать, если мусульманин – должен сказать «да»!

Юрдагюль Кашкын, политический активист:

Моя вера не имеет никакого отношения к референдуму. Да и мой отец 5 раз в день совершает намаз и не станет делать это реже или чаще в зависимости от итогов голосования. А у нас все пытаются перевернуть, дескать, если верующий, значит, должен быть «за».

В списке потенциальных поправок в Конституцию – снижение минимального возраста до 18 лет для депутатов, которым будет уже не обязательно служить в армии. Кстати, не стоит забывать, на каком фоне будет проходить голосование. В Турции до сих пор, еще с прошлого лета, режим чрезвычайного положения, а на этой неделе произошел взрыв в Диярбакыре. Так что усиление власти, скажем, для семейства Нурай Гектэме – синоним усиления безопасности.

Нурай Гектэме, житель деревни Гарипче:

Будем голосовать «за», потому что думаем о будущем наших детей. Сейчас не то время, чтобы пять человек сидели и думали, пока придумают – до войны недалеко. Вот у меня большая семья, а решает все муж, и никто не спорит. Зато и спрос с одного человека.

Татьяна Красовская-Явуз, журналист:

Турция разделилась на два лагеря еще летом. Лозунги почти одинаковые: все хотят крепкую Турцию, только они видят разные пути достижения. Я полагаю, что будет сказано «да», потому как активно голосующее население приветствует программы Эрдогана.

Народное одобрение поправок в Конституцию здесь прямо ассоциируется с поддержкой действующего президента. Слово «за» – именно под его портретами. Кстати, в ноябре прошлого года Эрдоган с визитом посещал Беларусь и встречался с Александром Лукашенко, но связывают наши страны и многосторонние деловые контакты. И об этом нам рассказал не кто иной, как Эрдоган!

Эрдоган Гюндюзполат, бизнесмен:

Я много лет сотрудничаю с вашей страной, и мне очень обидно, когда о партнерстве Беларуси и Турции говорят лишь категориями «экспорт-импорт». Нам многое удалось реализовать в вашем Парке высоких технологий, уровень IT-специалистов в Беларуси очень высок и я надеюсь, что мы откроем совместную инженерную компанию.

А вот откроется ли новая страница в новейшей истории Турции, будет решать и Шерол Гекчетурк. Мужчина не особенно следит за политическими волнами, но закидывая удочку, конечно, надеется на улов.

Шерол Гекчетурк, житель Стамбула:

Вы видите, что происходит рядом с Турцией? У нас Сирия под боком! Поэтому мы должны быть сильной страной с сильным правлением. И я надеюсь, что так оно и будет. По-другому сегодня никак. Сами понимаете…

Голосование на конституционном референдуме в Турции состоится 16 апреля, и вскоре станет понятно, не зря ли была многоэтажная агитация с обеих сторон, превратившая Стамбул в город гирлянд и плакатов, и какой стороной – белой или черной – обернутся итоги плебисцита для тех, кто подцепит удачу на политический крючок.