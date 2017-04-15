«Прольется красочная кровь». На территории Германии 22 апреля готовится новый теракт

Безопасность – одна из ключевых проблем не только в Турции, но и в мировой повестке дне. Ежедневные события в разных точках планеты это подтверждают. Алексей Волков сделал выводы.

Египетская Александрия, Стокгольм, до этого Питер – атаки террористов нахлынули волной, четкой цели не имея – главное, что люди паникуют, а мировое сообщество снова на взводе. Куда ударят экстремисты в следующий раз, можно лишь догадываться. На неделе эпицентром печальных событий выпало быть немецкому Дортмунду.

За считанные часы до матча дым окутал автобус футбольного клуба «Боруссия» – прогремело три взрыва, ранен один человек. Полиция предполагает, что это сделал «спящий» агент исламистов. После эвакуации футболистов силовики нашли три записки. Последняя гласила: 22 апреля «прольется красочная кровь». Письмо сейчас проверяют на подлинность.

Нина Вогдт, официальный представитель полиции Дортмунда:

Везде заметно усилены меры безопасности. На стадионы и в общественные места приносить с собой рюкзаки и сумки не рекомендуется. Везде дежурят полицейские с собаками, особенно возле футбольной арены.

Не только Дортмунд и Берлин в преддверии Пасхи вспоминает, что такое праздник за кордоном с патрулем. Центр христианского мира Ватикан изменился до неузнаваемости. То же можно сказать и о вечном городе Риме. На улицы дополнительно вышли 3,5 тысячи полицейских.

Жители Рима:

Я не знаю, как объяснить детям, почему на улицах так много людей с автоматами. Но приходится – это наша реальность, в которой мы вынуждены жить после череды терактов.

Лучше я буду ходить со спокойным сердцем в присутствии десятков вооруженных солдат. Атаки пугают, я сам из Брюсселя – знаю, о чем говорю.

Нельзя жить в страхе. Но теракты происходят по всей западной Европе – и в любой момент можно оказаться в центре того, что раньше казалось таким далеким.

А это Египет. Как и во Франции, здесь теперь знают, что такое режим чрезвычайного положения. Виной всему воскресные взрывы сразу в нескольких церквях и полицейском участке – погибли около пятидесяти человек.

Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, Президент Арабской Республики Египет:

Мы вводим в стране на три месяца режим чрезвычайного положения. Такие меры предприняты, чтобы искоренить терроризм и экстремизм в Египте. Мы обязательно защитим страну от подобных атак в дальнейшем. Все виновные в нападении на церкви понесут наказание. Этим займется специальный комитет, который формируется, чтобы держать ситуацию в государстве под контролем.

Не менее важная проблема – терроризм начинают использовать в своих целях и многие политики. Именно на боязни перед «Исламским государством» играют европейские националисты – правительства многих государств все чаще смотрят в правую сторону. Манипулируя страхом перед экстремизмом, политики продвигают совсем уж радикальные идеи. Что порождает не просто антиисламские настроения в Европе, а заметно вредит и мусульманам, не имеющим ничего общего с терроризмом.

Марин Ле Пен, председатель партии «Национальный фронт», кандидат на пост президента Французской Республики:

Те, кто взрывает бомбы в Европе, всегда начинают свой путь с мелких преступлений. И вы понимаете, о ком я говорю. Нелегальные мигранты легко попадают под влияние исламистов сегодня, а завтра они – готовые смертники. Давайте смотреть правде в глаза, все нелегалы прибежали к нам не из-за войны на Ближнем Востоке. У них причины экономические. Но у нас 7 миллионов безработных французов. Еще балласт Франции не нужен.

Как ответ на последние действия экстремистов США скинули на позиции ИГИЛ в Афганистане так называемую «мать всех бомб» – мощнейшее неядерное оружие в арсенале Пентагона стоимостью триста миллионов долларов. И даже несмотря на успех операции, вывод неутешителен: в нынешнем виде борьба с исламистами – не более чем попытка отрубить гидре голову, на месте которой, как известно, появляются еще две. Многие эксперты уверены: лекарство от чумы ХХІ века лежит на просторах Интернета, где исламисты чаще и больше всего вербуют террористов завтрашнего дня.