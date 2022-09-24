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Без освещения остался греческий парламент. Как Европа пытается бороться с энергокризисом?

24 сентября 2022 17:34
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Не желая делать выводы из сложившейся ситуации, Европа продолжает предпринимать безрезультатные попытки по борьбе с энергокризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без освещения остался греческий парламент. Как Европа пытается бороться с энергокризисом?-1

Европейцы по-прежнему снижают потребности – вот только экономия не решает проблему, а всего лишь отодвигает ее. Так, отложить вопрос в долгий ящик решает Греция. Декоративные огни на самом длинном мосту страны отключены. Без освещения остались также и другие общественных здания, включая греческий парламент.

Без освещения остался греческий парламент. Как Европа пытается бороться с энергокризисом?-4

В Швейцарии пошли дальше и залезли в стратегические запасы. Правительство поручило достать оттуда бензин, дизельное топливо, мазут и керосин, чтобы обеспечить стабильные поставки. Но даже эти накопления горючего в среднем покрывают лишь четыре месяца нормального потребления. Что делать дальше – наверное, обращаться за помощью к соседям.

Без освещения остался греческий парламент. Как Европа пытается бороться с энергокризисом?-7

Например, Испания, по заявлению властей, а не жителей, чувствует себя хорошо. Настолько, что даже готова поделиться газом с другими менее запасливыми странами.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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