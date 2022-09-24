Без освещения остался греческий парламент. Как Европа пытается бороться с энергокризисом?

Не желая делать выводы из сложившейся ситуации, Европа продолжает предпринимать безрезультатные попытки по борьбе с энергокризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейцы по-прежнему снижают потребности – вот только экономия не решает проблему, а всего лишь отодвигает ее. Так, отложить вопрос в долгий ящик решает Греция. Декоративные огни на самом длинном мосту страны отключены. Без освещения остались также и другие общественных здания, включая греческий парламент.

В Швейцарии пошли дальше и залезли в стратегические запасы. Правительство поручило достать оттуда бензин, дизельное топливо, мазут и керосин, чтобы обеспечить стабильные поставки. Но даже эти накопления горючего в среднем покрывают лишь четыре месяца нормального потребления. Что делать дальше – наверное, обращаться за помощью к соседям.