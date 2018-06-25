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В пещере Таиланда пропали 11 футболистов и их тренер: версии случившегося

25 июня 2018 17:05
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Новости Таиланда. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в пещере Кхао Луанг в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подземных тоннелях пропали 11 футболистов и их тренер.

В пещере Таиланда пропали 11 футболистов и их тренер: версии случившегося-1

Вещи спортсменов были обнаружены у входа в пещеру двое суток назад. С тех пор никаких сообщений об их местонахождении не поступало.

Что произошло с командой – неизвестно. Футболисты могли заблудиться в многочисленных ответвлениях, кроме того, мог произойти обвал пород. Сейчас группа спасателей занимается поиском пропавших.

# Пропавшие люди # Фотофакт

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