В пещере Таиланда пропали 11 футболистов и их тренер: версии случившегося

Новости Таиланда. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в пещере Кхао Луанг в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подземных тоннелях пропали 11 футболистов и их тренер.

Вещи спортсменов были обнаружены у входа в пещеру двое суток назад. С тех пор никаких сообщений об их местонахождении не поступало.

Что произошло с командой – неизвестно. Футболисты могли заблудиться в многочисленных ответвлениях, кроме того, мог произойти обвал пород. Сейчас группа спасателей занимается поиском пропавших.